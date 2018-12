Scuola dell’infanzia “E.e C. Brianza”

Piazza Roma 6, Lozza

Numero di telefono: 0332 260941

Indirizzo email: scuolainfanzia.lozza@hotmail.it

Sito web

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7.30 – 17.30

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: no

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La nostra scuola propone percorsi che accompagnano il bambino a :

– maturare l’identità, acquisendo atteggiamenti di sicurezza e autostima;

– conquistare l’autonomia aprendosi alla scoperta ed al rispetto di se stessi e degli altri;

– sviluppare le competenze;

– sviluppare il senso di cittadinanza scoprendo gli altri , i loro bisogni attraverso regole condivise.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Pre-asilo euro 25,00; Dopo-asilo euro 30,00; fisso residenti euro 95,00; fisso non residenti: 100,00 euro. Buono pasto euro 5;00.