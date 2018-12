Scuola dell’infanzia Santa Gianna Beretta Molla

Via Virgilio 32, Varese

Numero di telefono: 0332 229315

Indirizzo email: sc-infanziabm@libero.it

Sito web: www.scuolainfanziaberettamolla.org

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7,30 – 17,30

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): sì

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

Scuola dell’Infanzia di ispirazione cristiana paritaria convenzionata con il Comune di Varese. Si pone particolare attezione alla valorizzazione della persona nella sua globalità. Sono parte integrante della proposta educativa e didattica tutti i momenti della giornata scolastica, ciascuno con la sua valenza formativa. Particolare attenzione viene riservata alla relazione, realizzata in diverse modalità, sia tra i bambini sia tra i bambini e gli adulti.

Durante la giornata i bambini vengono suddivisi in piccoli gruppi, anche avvalendosi di collaboratori in grado di proporre attività specifiche, per favorire la qualità della relazione educativa, mirare le proposte educativo-didattiche all’età e alle caratteristiche dei bambini, e diversificare le esperienze. Le insegnanti predispongono un ambiente di vita accogliente e motivante, di relazioni e di apprendimenti, pongono attenzione alla vita di relazione, valorizzano il gioco, stimolano esperienze dirette e di contatto con la natura, le cose, i materiali, usano materiali e strumenti che favoriscano la costruzione di competenze, all’insegna della reatività e della libertà espressiva.Vengono proposte delle esperienze di vissuto corporeo nelle quali ciascun bambino possa sentirsi coinvolto in prima persona e nella sua globalità.

La presenza di due insegnanti in ogni classe assicura una differenziazione delle attività suddivise in fasce di età. Ai bambini di tre anni vengono proposte soprattutto esperienze manipolative di vissuto corporeo; i bambini di quattro anni vengono proposte in particolare esperienze di vissuti legati alla sfera emotiva e cognitiva, sempre attraverso azioni concrete. Anche per i bambini di cinque anni viene mantenuta la modalità della proposta dell’esperienza, con l’attenzione, però, che il suo sviluppo diventi la possibilità per conoscere ed interiorizzare concetti e operazioni logiche.

Tutti i bambini, piccoli mezzani e grandi, e della sezione primavera fanno un percorso psicomotorio e vengono coinvolti in percorsi specifici di Insegnamento della religione cattolica. Per i bambini grandi vengono strutturati momenti specifici per il consolidamento dei prerequisiti in preparazione alla scuola primaria.

All’interno del “clouslieu”, organizzato secondo il metodo di Arno Stern, un “Praticien” condurrà il laboratorio di pittura dove i bambini condivideranno il piacere di dipingere. Abbiamo predisposto uno spazio apposito, al piano superiore, con terrazzo attiguo, nel quale i bambini potranno partecipare ad un vero e proprio laboratorio Natura, dove poter fare esperienze dirette a contatto con essa. Sono previste durante il corso dell’anno uscite didattiche inerenti il progetto educativo-didattico in particolar modo per i bambini mezzani e grandi, mentre alla gita di fine anno parteciperanno anche i bambini più piccoli.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Le rette variano in base alla fascia Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per i bambini residenti nel Comune, da un minimo di 30 € mensili ad un massimo di € 129.

Il buono pasto ha un costo di € 5 al consumo, il prescuola ha un costo di € 25 mensile, il doposcuola ha un costo variabile in base ai giorni di frequenza da un minimo di € 20 a un massimo di € 70 mensili