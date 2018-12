Si accende a Luino la magia del Natale

Dopo l’accensione delle luminarie ecco la comparsa di un imponente albero di Natale in Piazza Crivelli Serbelloni.

«Quest’anno abbiamo voluto completare gli allestimenti in grande stile, con uno dei simboli più suggestivi del Natale, con l’intenzione di affascinare i luinesi e i visitatori», commenta il Consigliere con delega al Turismo e Commercio Laura Frulli, «senza dimenticare, però la tradizione del presepe. Grazie ad un’idea del CAI Luino, è stato installato nell’atrio del Palazzo Comunale un presepe tipico della tradizione napoletana.

L’opera, realizzata da Giovanni Finali, “un presepaio” per passione, ha richiesto oltre un anno di lavoro e passione. Dodici movimenti con giochi di luci e acqua danno al presepe una veste di ingegnosità e bellezza artistica. Sempre a cura del CAI è stato allestito un altro presepe nello spazio espositivo in Piazza Libertà».

«Sono rimasto colpito dalla bellezza e dalla precisione dei particolari del presepe di Finali», osserva il Presidente del Consiglio comunale Davide Cataldo, «ringrazio l’artista Giovanni Finali per averci prestato il suo capolavoro e il CAI Luino a nome dell’intero Consiglio comunale; sono felice che i nostri concittadini e visitatori possano ammirare questo S. Presepe semplicemente entrando in municipio. Oggi più che mai questo è un simbolo importante delle nostre tradizioni da non dimenticare, anzi, da esaltare e mostrare con orgoglio».

Sabato 15 dicembre sono previsti momenti di intrattenimento e di scambio d’auguri: alle ore 15.45 presso la pista di pattinaggio di Piazza Libertà si terrà l’esibizione di pattinaggio artistico delle ragazze di Icesport Varese, mentre a partire dalle ore 16.30, in Piazza Crivelli Serbelloni, saremo allietati dalla Musica Cittadina di Luino che eseguirà un repertorio di musiche natalizie. Seguirà piccolo rinfresco con dolci e bevande offerti da Ascom Luino.

«Mi aspetto di incontrare tanti luinesi per scambiarci gli auguri e brindare alle prossime festività», commenta il vice sindaco Alessandro Casali. «Ringrazio l’Associazione Commercianti e il CAI per la consueta collaborazione e… buon Natale a tutti!».