Terza dimissione da Iannini: tocca a Bonifacio

Dopo le dimissioni di Francesco Paolucci dalla commissione Lavori pubblici del Comune di Varese, a cui partecipava come delegato del consigliere Gaetano Iannini, e quelle di Francesco Marcello, ora anche Luigi Bonifacio ha inviato al consigliere del gruppo misto la sua lettera di dimissioni, resa nota anche alla stampa. Eccone il testo:

Alla cortese attenzione del Consigliere Comunale Gaetano Iannini

Con la presente, sono a comunicare le mie dimissioni dalla commissione n° 11 – “Rapporti con la provincia e i comuni limitrofi, area vasta” del Comune di Varese, conferitami dal Consigliere Comunale, Gaetano Iannini, al quale è indirizzato il presente messaggio.

Per coerenza, rispetto e lealtà tanto nei confronti del Consigliere Iannini – da alcuni mesi esponente varesino di Fratelli d’Italia e recentemente dimessosi dal progetto dell’Associazione Insieme & Futuro – quanto nei confronti di Luca Marsico – presidente di quest’ultima, e con il quale sto proseguendo il mio percorso politico, ringraziando per la preziosa opportunità, per la stima e per la fiducia accordatemi ritengo doverosa questa mia scelta.

Porgendo a tutti i miei più sinceri auguri per un ottimo prosieguo dei lavori, porgo i miei più cordiali saluti.

Luigi Bonifacio