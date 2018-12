Il turismo cresce e migliora la qualità

Una giornata di lavori per oltre cento operatori del settore turistico. Villa Ponti si è trasformata in una scuola speciale ospitando workshop tecnici utili agli addetti ai lavori.

La Regione Lombardia con Explora e #inlombardia ha fatto tappa anche a Varese con uno slogan forte ed efficace: prima regione per turismo. Sul piatto temi che solo pochi anni fa sarebbero stati accolti con scetticismo. Instagram Facebook, Tripadvisor, Google sono ormai parte del bagaglio professionale che «uniti a cortesia, accoglienza, location eccezionali fanno del nostro territorio un elemento di vanto – Racconta l’assessore Lara Magoni. – Siete voi operatori la nostra forza e la missione del mio assessorato sarà valorizzare ogni piccolo borgo perché il turista è cambiato e va alla ricerca delle novità e dei luoghi meno conosciuti».

«Per tutti i nostri territori il turismo è sempre più un fattore chiave di sviluppo economico e sociale -ha spiegato Fabio Lunghi, il Presidente della Camera di Commercio di Varese- e i numeri in crescita ce lo confermano». Lunghi ricorda ad esempio che «se nel 2005 per Varese gli arrivi erano 565mila alla fine dell’anno scorso siamo arrivati ad 1 milione e 420mila» e quindi «come Camera di Commercio vogliamo stare ancor più vicini agli operatori». In questo senso «va ricordato l’investimento importante deciso per dotare il territorio varesino di un’infrastruttura tecnologica fondamentale per la competitività sui mercati, quale il Portale Verticale dell’Offerta» che sarà presentato all’inizio del prossimo anno. Si tratta di un sistema «a tutto vantaggio del turista che avrà una visione chiara e complessiva di quanto di bello e interessante il nostro territorio propone sul piano sia dell’accoglienza che delle esperienze turistiche che si possono vivere nella provincia dei 7 laghi»