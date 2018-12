Un mercatino del Baratto alla scuola Canetta, insieme al Movimento Consumatori.

E’ quello che è successo giovedì mattina, 20 dicembre, come parte del progetto finanziato dalla Regione Lombardia “Favorire la Cittadinanza Economica. Buone pratiche per una società inclusiva ed integrata”.

Come l’anno scorso, i bambini nelle settimane precedenti hanno partecipato alle lezioni di educazione finanziaria (concetti base del baratto e educazione al risparmio anche attraverso giochi di ruolo) dopodiché hanno scelto a casa i beni da barattare e li hanno consegnati a scuola attribuendo ad ogni bene un valore: 1, 2 o 3.

Ieri mattina i bambini di tutte le classi, dalla prima alla quinta, si sono trovati in palestra, ogni classe con i beni raccolti da barattare e in un clima di condivisione e allegria hanno barattato gli oggetti che non usavano più (il primo libro, il peluche Dino, la pecorella della nanna, borsette o libri).

«Un grandissimo ringraziamento va alle maestre, ai bidelli, al preside, alle mamme e papà che ci hanno aiutato nel mercatino e a tutte le famiglie che hanno collaborato con noi» hanno commentato dal Movimento consumatori.

Il “mercatino del baratto” è stato anche un momento di solidarietà: i libri non barattati verranno donati alla biblioteca della scuola mentre i puzzle, i giochi e i libri per i bambini più piccolini o dvd non barattati verranno donati ad un’associazione no profit del territorio.