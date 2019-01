Aperte le iscrizioni alle scuole materne cittadine

Al via le iscrizioni alle Scuole Materne per l’anno scolastico 2019/2020. Da giovedì 10 gennaio e fino a govedì 31 gennaio sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 presso le scuole dell’infanzia “Eugenio Cantoni” e “Luigi Pomini” di Castellanza per i bambini nati nell’anno 2016.

Per i bambini nati nell’anno 2017, sempre dal 10 al 31 gennaio, sono aperte le iscrizioni alla sezione primavera per l’anno scolastico 2019/2020.

Si ricorda che le rette rimangono invariate rispetto all’anno scolastico in essere mantenendosi a € 180,00 per i residenti e € 200,00 per i non residenti grazie all’intervento economico dell’Amministrazione Comunale, in accordo con gli enti gestori.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i siti delle due scuole (www.maternacantoni.it – www.asilopomini.it) oppure rivolgersi alle rispettive direzioni dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

SCUOLA MATERNA “EUGENIO CANTONI” – Via Borsano 7 – tel. 0331.500362 – 320.369949 – e-mail: segreteriascuolacantoni@gmail.com – sito internet: www.maternacantoni.it

ASILO INFANTILE “LUIGI POMINI” – Via A. Volta 3 – tel. 0331.503470 – e-mail: asilopomini@libero.it – sito internet: www.asilopomini.it