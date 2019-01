Riparte domani, martedì 29 gennaio, da un incontro sulla comunicazione tra genitori e figli, il nuovo “Ciclo di serate pedagogiche” promosso dalla cooperativa Baobab di Tradate. Un percorso itinerante tra i comuni del Varesotto partner dell’iniziativa, composta da otto tappe, ciascuna con diversi esperti. Otto date, tutte ad ingresso gratuito, per affrontare il difficile rapporto tra genitori e figli da diversi punti di vista.

Di seguito il programma completo

Martedì 29 gennaio ore 20.45 a Venegono Superiore (sala consiliare del Comune)

COME COMUNICARE IN MANIERA NON VIOLENTA IN FAMIGLIA

Con Ilaria Carulli, psicologa, parent coach ed esperta in comunicazione non verbale.

Martedì 12 febbraio ore 20.45 a Gazzada Schianno (sala consiliare del Comune)

REGOLE E TRASGRESSIONI: UNA SOTTILE LINEA DI CONFINE

Con le educatrici e psicologhe Marta Ferioli e Marta Capelletti.

Martedì 26 febbraio ore 20.45 a Gazzada Schianno (sala consiliare del Comune)

NON MI CAPISCI. COME COMUNICARE CON UN FIGLIO ADOLESCENTE

Con le educatrici e psicologhe Marta Ferioli e Marta Capelletti.

Mercoledì 6 marzo ore 20.45 a Lonate Ceppino (sala della Biblioteca civica)

SEGNALI E BISOGNI NEI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Con Eleonora Ceriani, logopedista esperta in certificazione e trattamento dei DSA.

Giovedì 21 marzo ore 20.45 a Vedano Olona (sala consiliare di Villa Aliverti)

LA CREATIVITA’ COME STRUEMNTO DI RELAZIONE

Con Francesca Sarti, psicologa, educatrice e danzaterapeuta

Giovedì 11 aprile ore 20.45 a Tradate (Villa Truffini)

COMPRENDERE I DISAGI EMOTIVI DELL’ADOLESCENTE ATTRAVERSO IL DISEGNO E LA SCRITTURA

Con Evi Crotti, Psicopedagogista e grafologa e con la collaborazione del Comitato genitori.

Martedì 7 maggio ore 20.45

LO SPORT COME RISORSA EDUCATIVA a Castiglione Olona (Centro anziani)

Con Walter Brandani, insegnante di scuola primaria, educatore, mediatore familiare e allenatore della Federazione italiana Rugby.

Venerdì 10 maggio ore 20.45 a Tradate (cinema Paolo Grassi)

COMPITI A CASA: PERCHÉ, QUALI E COME, QUANTI E QUANDO

Con Raffaele Mantegazza – pedagogista, ricercatore e professore alla Facoltà di Scienze di Formazione dell’Università Bicocca di Milano e con la collaborazione del Comitato genitori.

Per tutte le informazioni è possibile contattare la Cooperativa sociale Baobab al numero 0331 811858, oppure segreteria@cooperativabaobab.it, o www.cooperativabaobab.it o www.socialibri.it