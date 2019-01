Controlli nelle stazioni, denunciato baby-spacciatore

Polizia di Stato e Polizia Locale uniti per controllare le stazioni ferroviarie scoprono uno spacciatore minorenne. L’operazione che si è svolta nella serata di ieri, lunedì, con il rinforzo di alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, ha portato alla denuncia di un minore per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Quando il giovane ha visto arrivare gli agenti alla stazione delle Ferrovie Nord, infatti, ha assunto un atteggiamento sospetto e nervoso e, quando ha gettato un involucro che nascondeva addosso, è stato avvicinato dai poliziotti che lo hanno identificato e hanno recuperato il piccolo sacchetto all’interno del quale c’era della marijuana.

A quel puto è scattata anche la perquisizione in casa dove gli agenti hanno trovato altri 90 grammi di marijuana, un bilancino e il solito materiale per confezionare le dosi. Per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i minori.