Cri Luino, 25 mila chilometri in un anno con la sirena accesa

Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e Presidente Internazionale della Federazione della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, in visita al Comitato di Varese, ha incontrato venerdì 18 gennaio i Presidenti CRI della provincia di Varese.

Nell’occasione si è confrontato in maniera approfondita anche con il Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli, Pierfrancesco Buchi, sullo straordinario percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni dalla realtà luinese. Un percorso seguito e appoggiato dai Vertici Nazionali.

Apprezzato è stato il passaggio ad una nuova denominazione, Croce Rossa di Luino e Valli, più in linea con la conformità territoriale su cui insiste il Comitato locale da 32 anni.

Tanti sono stati poi i numeri “da toccare con mano” illustrati a Francesco Rocca sulle attività dei 264 volontari di Luino, in particolare nel 2018.

L’anno appena trascorso ha visto infatti percorrere 25.000 km per servizi di emergenza e urgenza 118 con oltre 1.400 interventi di soccorso di 118 (+/- 60% malori e 30% traumi), percorrere 42.000 km per servizi di trasporto per oltre 1.000 servizi tra dimissioni, visite mediche, trasferimenti da ospedali e case di cura.

Sono più di 100 i cittadini formati all’uso del Defibrillatore, 130 le famiglie “in difficoltà” aiutate mensilmente, 6 i comuni in cui sono state effettuate le giornate gratuite di screening sanitario, 5 i supermercati in cui sono state organizzate le raccolte viveri per i vulnerabili, 300 gli studenti delle scuole superiori incontrati per la formazione CRI, 16 le scuole dell’infanzia e primarie visitate con il progetto 118Bimbi, 330 le ore di attività legate all’accoglienza dei migranti. Un impegno non da poco per una piccola realtà di frontiera.

«Siamo orgogliosi dell’attenzione rivolta dai nostri vertici nazionali all’impegno dei volontari luinesi. Tutto quello realizzato nel 2018 è stato possibile grazie alla straordinaria passione del nostro personale. Essere in Croce Rossa è diventata infatti per molti una scelta di vita, ispirata dall’incontro con l’altro e nella ricerca delle migliori risposte ai bisogni di chi chiede aiuto. Dove non arrivano le Istituzioni preposte ferme troppo spesso alle sole parole, sappiamo arrivare noi con azioni concrete. Proseguiamo su questa strada senza fermarci, perché nel 2019 abbiamo grandi progetti…»