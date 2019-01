Il poliziotto, l’atleta, la famiglia: sabato la cerimonia delle benemerenze cittadine

10Saranno consegnate il 12 gennaio ma il sindaco Andrea Cassani le ha già anticipate sui suoi profili social. Sono le benemerenze civiche del 2018 che Gallarate a deciso di assegnare a cittadini o realtà particolarmente significative.

Per quest’anno il premio Due Galli sarà assegnato a tre realtà: Matteo Rigamonti, l’agente di polizia che ha salvato cinque persone in Sardegna questa estate, l’atleta Davide Spinelli e la famiglia Missoni, in occasione del 65esimo di fondazione della maison di moda.

Ci sono anche sette menzioni a persone, associazioni e enti che saranno insignite di una pergamena: l’associazione “Collana Galerate”, la Gioielleria Zaro, la Gasparoli Srl (sono i restauratori della basilica di Gallarate, ndr), Michele Orrù e i suoi Galletti di Gallarate e la vincitrice del Premio Strega, Helena Janeczek. Menzioni alla memoria ci saranno anche per Isabella Rossi e Padre Roberto Brusa (alla memoria).