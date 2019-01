Il nuovo direttore in visita agli ospedali del Verbano

A pochi giorni dal suo insediamento alla guida dell’Asst Sette Laghi, il Direttore generale Gianni Bonelli sta visitando in questi giorni le numerose sedi dell’azienda.

Oggi, in particolare, è stato negli Ospedali di Cittiglio e di Luino, afferenti al Presidio del Verbano, di cui, dal primo gennaio scorso, è entrato a far parte anche l’Ospedale di Angera.

«Sono rimasto favorevolmente colpito da questi ospedali, che svolgono un ruolo importante per il territorio a nord di Varese e non solo. – ha commentato il DG – Ho trovato reparti capaci di soddisfare la domanda di salute locale offrendo percorsi ben articolati e strettamente integrati con il resto dell’Azienda e servizi particolari come la Stanza della Cicogna per il parto dolce a Cittiglio che possono germogliare solo in contesti territoriali piccoli e che costituiscono delle vere eccellenze. Il mio impegno sarà quello di preservare le peculiarità di questi Ospedali e valorizzarle il più possibile, ben consapevole del ruolo che gli ospedali territoriali hanno per la comunità».