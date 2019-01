Epatite A: due casi alla scuola materna Collodi

Epatite A alla scuola materna Collodi.

Negli ultimi giorni nell’asilo di via Toti nel quartiere Prealpi si sono sono registrati due nuovi casi. Il primo bimbo si era ammalato lo scorso mese di dicembre, poco prima dell’inizio delle vacanze natalizie. Aveva superato la fase critica ed era stato dimesso dall’ospedale cittadino. L’ufficio Malattie Infettive e Governance delle Vaccinazioni, in base a quanto previsto dalle normative sanitarie regionali di riferimento, aveva attivato le misure per la sorveglianza e prevenzione dell’infezione nella comunità scolastica.

«Era stata proposta – spiegano dall’Ats Insubria – la vaccinazione gratuita a circa 170 soggetti comprendenti personale della scuola e bimbi. Nonostante tutti i bambini interessati siano stati invitati alla vaccinazione, ad oggi, risultano essersi vaccinati complessivamente 95 bambini su 140 (6 bambini risultavano già immuni per vaccinazione pregressa)».

I genitori sono stati informati che il centro vaccinale di Saronno di Asst Valle Olona continuerà, anche nei prossimi giorni, a dare l’opportunità di eseguire la vaccinazione a chi non abbia ancora provveduto.

Nel frattempo all’istituto scolastico sono state fornite tutte le indicazioni relative all’adozione delle misure comportamentali d’igiene e di sanificazione ambientale con comuni detergenti a base di cloro.

L’Ats ha dato alla scuola conferma della disponibilità dei propri specialisti ad eseguire, a breve, un momento di incontro con genitori e operatori.

Sono stati informati ed aggiornati anche il sindaco Alessandro Fagioli e i pediatri di famiglia del territorio per la sorveglianza passiva.