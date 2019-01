Epifania in sella con la “Pedalata della Befana”

Prime pedalate del 2019 per i cicloturisti nel varesotto domenica 6 gennaio.

A Cittiglio, paese natale del Campionissimo Alfredo Binda, è previsto il primo evento del nuovo anno con la “Pedalata della Befana” voluta dal vulcanico presidente del team Funtos Bike Luca Buarotti e dal titolare del Ristornate Hotel La Bussola Alessandro Ruzzenenti.

I partecipanti potranno ritrovarsi preso La Bussola di Cittiglio per le iscrizioni, dalle ore 10 alle ore 12.30, chi avrà già pedalato potrà terminare la propria fatica al ristoro previsto, gli altri pedaleranno sul tracciato allestito attorno al lago di Varese per poi fare ritorno a Cittiglio.

Ovvero la prima opzione prevede un raduno ”a concentramento”, la seconda una pedalata ad andatura libera.

L’importante in questi casi è esserci. La giornata prevede infatti la donazione delle quote associative per sostenere una manifestazione in prove multiple per la categoria federale dei Giovanissimi.

Si tratta del Meeting Provinciale di Varese Giovanissimi, che ricorda il fotografo Luigi Benati, ed è valido come Gran Premio Funtos Bike. Un significativo esempio di collaborazione tra il ciclismo amatoriale e quello giovanile.