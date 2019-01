Galimberti chiama Giorgetti: “Ci saranno tutti i mezzi necessari per far fronte all’incendio”

«La cosa incoraggiante è che c’è un gruppo di volontari e vigili del fuoco che ha gestito molto bene tutta l’attività di contenimento e spegnimento delle fiamme».

C’è anche il sindaco Davide Galimberti nel cuore della notte quando alla Rasa di Varese si fa il punto della situazione sull’incendio che ha colpito la Martica e che, sospinto dal vento, è arrivato in Valganna attraverso due diversi fronti.

«Si dovrà lavorare in mattinata attraverso l’aiuto dei canadair e dei mezzi aerei – spiega Galimberti affaincato dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento Dario Bevilacqua -. In questa fase non manca anche un’attività di sinergia: ho chiesto personalmente al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti di attivarsi presso la protezione civile per mobilitare tutti i mezzi necessari a far fronte all’incendio e anche grazie alla Prefettura questo sarà assicurato».

Nella notte si rivivono molte delle situazioni di oltre un anno fa quando a bruciare fu il versante opposto della Rasa e del Campo dei Fiori: «è un duro colpo per questo territorio ma come è successo un anno fa ce la faremo ancora – racconta Galimberti -. L’obiettivo, immediatamente dopo le operazioni di spegnimento, dovrà essere quello di lavorare affinché questi fenomeni non si verifichino più».