Una notte di paura per l’avanzare dell’incendio sulla Martica

“Da Carnago si vede benissimo, che impressione!”. “Si vedono le fiamme persino da Gurone”. “Sì vede anche da San Fermo…che tristezza”.

Sono solo alcuni dei messaggi arrivati nella notte di giovedì. E saranno ore di passione per i molti che stanno lavorando da tempo per cercare di arginare e spegnere l’incendio che è divampato dalle 17 di giovedì 3 gennaio.

Le fiamme hanno bruciato ettari di bosco, spinte da un vento fortissimo. Il primo conteggio parla di 20 ettari in sole 3 ore, il prossimo si potrà fare solo domattina dopo che sarà sorto il sole. E nel frattempo le fiamme continuano nella loro corsa, illuminando il cielo anche a chilometri di distanza. La situazione è seria e delicata perché il fronte delle fiamme si è esteso e si sta continuando a spostare. Alle 21 il fronte delle fiamme è arrivato in cima alla montagna, scollinando sul pendio della Valganna.

Ora non si può fare altro che aspettare e sperare. I fronti attivi delle fiamme sono due, uno si dirige verso l’Alpe Cuseglio, dove, a protezione di un gruppo di abitazioni si sono posizionati i vigili del fuoco con due automezzi. L’altro fronte sta scendendo verso ex miniera della Valganna. In totale sono quattro le squadre con una ventina di operatori. Sul posto si stanno recando anche gli specialisti vigili del fuoco del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). I droni dotati di termocamere e geolocalizzazione eseguiranno una mappatura dettagliata e permetteranno di mappare i fronti, al fine di agevolare il coordinamento delle operazioni di spegnimento.

E mentre si aspetta il fuoco illumina la notte. Sono decine le foto arrivate in redazione da ogni parte della provincia e non solo. La foto qui sotto, infatti, è stata scattata da Milano.

Nel frattempo i vigili del fuoco stanno richiamando le unità fuori servizio, i volontari dell’antincendio boschivo e della protezione civile sono già stati allertati e venerdì in loro aiuto arriveranno anche i mezzi aerei. Canadair ed elicotteri sono infatti stati richiesti al centro di coordinamento e daranno una mano dal cielo, sempre che il vento non sia troppo forte. È infatti questa la grande variabile che stanotte non farà dormire in tanti, una variabile contro la quale si può fare ben poco.