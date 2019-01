Impronte di “Scarpe per tutti i gusti” al museo

Dalle stoffe ai tessuti usati per le tomaie delle scarpe. Il nuovo appuntamento con la Giocomerenda al Museo del Tessile è per domenica 27 gennaio alle ore 15.30.

“Scarpe per tutti i gusti” è il titolo scelto per l’iniziativa proposta ai bambini dai 4 ai 12 anni che esplorando i corridoi del museo incontreranno sul loro percorso curiose orme, tutte da indagare.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione scrivendo a didattica.prenotazioni@comune.bustoarsizio.va.it, che provvederà a inviare conferma di iscrizione, fono a esaurimento posti disponibili.

I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto per l’intera durata dell’attività.

Per maggiori informazioni contattare la Didattica museale e territoriale della Città di Busto Arsizio al 0331 390242/349 oppure didattica@comune.bustoarsizio.va.it.