Nuovo incendio sul Monte Martica nello stesso punto di una settimana fa

Un nuovo incendio è scoppiato sui pendii del Monte Martica, in località Motta Rossa. L’allarme è partito poco dopo le 21, quando un focolaio è stato avvistato in zona. (immagine di repertorio)

Sul posto si è precipitata una squadra di vigili del fuoco da Varese con il supporto di un’altra da Laveno mentre sono stati chiamati anche il DOS Fabrizio Cassani e sono stati allertati in via precauzionale anche alcune delle squadre dell’antincendio boschivo.

La situazione sembrerebbe già sotto controllo e sono in corso controlli in tutta l’area. Il principio di incendio è stato localizzato in una zona già bruciata ed è già in corso la bonifica.