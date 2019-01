“La Fabbrica dei baci” di Intrecci teatrali

Un racconto fatto di musica parole ed emozioni adatto ai bambini e anche agli adulti. È ”La fabbrica di baci”, lo spettacolo tratto dall’omonimo libro di Nicola Bruniati, in scena sabato 5 gennaio alle ore 17 al teatro San Giorgio di Bisuschio.

A proporre l’iniziativa è la compagnia Intrecci Teatrali. Sua la produzione e l’adattamento teatrale di un libro molto amato e particolarmente adatto a vivere il periodo delle feste, a firma di Roberto Anglisani e Andrea Gosetti, che sarà sul palco nel ruolo di Pennino, assieme a Sarah Leo (violino) e Massimo Testa (organetto), cui invece è affidata la musica del vivo che accompagna la storia.

Il sipario si apre su Pennino mentre si intrufola nella misteriosissima Fabbrica di Baci (che ci ricorda una certa Fabbrica di Cioccolato…) per rubarli. Ma l’avventura lo porterà di fronte al grande mistero della città: come funziona davvero quella fabbrica? Quale progetto ha il suo temibile proprietario? Una girandola di avventure che si susseguiranno fino alla grande scoperta finale, la più bella e inaspettata di tutte.

Uno spettacolo di musica e parola capace di condurre il pubblico in un’avventura che farà emozionare e riflettere sul mondo in cui viviamo e sulla necessità di riconquistare emozioni semplici, a volte difficili da esternare.

Attenendosi alla storia originale, lo spettacolo è incalzante, guidato da personaggi originali che si sviluppano muovendosi tra musiche e colori capaci di evocare la magia, il mistero, il sogno e il sentimento.

Per partecipare è possibile prenotare ai contatti della compagnia: intrecciteatrali@gmail.com oppure +39 3313193531 (anche Whatsapp).

Il biglietto costa 7 euro ed è acquistabile anche prima dello spettacolo al Teatro San Giorgio, in via della Repubblica 22.

Per maggiori informazioni: www.intrecciteatrali.it.