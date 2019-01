Mastini, prossima fermata Alleghe sulla strada dei playoff

Sarà ridotta nei numeri e (leggermente) fiaccata dal viaggio la truppa dei Mastini Varese che giovedì sera (31 gennaio, ore 20,45) scenderà in pista ad Alleghe nel sesto turno della seconda fase del campionato di hockey IHL.

Una data e un orario illogici per un torneo non professionistico che costringeranno coach Da Rin ai salti mortali per gestire i propri uomini che dovranno dosare al meglio le energie. I gialloneri, già privi di uno dei portieri, Bertin (ma Menguzzato è in forma eccellente), lasceranno a casa gli acciaccati (Lo Russo, M. Mazzacane) ma anche a alcuni giocatori impossibilitati a una trasferta simile nel cuore della settimana.

Problemi da risolvere per una Italian Hockey League che è sicuramente un’entità più brillante rispetto ad altre gestioni passate ma che deve ancora capire appieno le necessità di formazioni così lontane dal punto di vista geografico. All’andata, sia chiaro, accadde la stessa cosa a parti invertite, con le Civette a ranghi ridotti al PalAlbani.

Franchini e compagni comunque cercheranno di fare bottino pieno: le vittorie sull’Ora e sul Como hanno dato ai Mastini una buona fetta di qualificazione ai playoff e consolidato il settimo posto complessivo (secondo del Qualification Round) ma prima di tagliare il traguardo i ragazzi di Da Rin dovranno ancora mettere punti in carniere.

Non semplice contro un Alleghe quest’anno lontano dai fasti passati – anche per problemi logistici – ma che nelle ultime gare ha ritrovato smalto e che è reduce dal turno di riposo. Il Varese però può piazzare la zampata “pesante” visto che una vittoria piena potrebbe portare i gialloneri a un soffio della certezza matematica della griglia playoff. La partita dell'”Alvise De Toni” sarà diretta dai signori Bagozza e Tirelli e verrà trasmessa in diretta da RadioVillage.