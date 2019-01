Musica romantica per l’Epifania di Villa Pomini

Appuntamento con la Musica Romantica Domenica 6 Gennaio alle ore 10,00 a Villa Pomini a Castellanza.

Alle ore 10,00 le sale di Villa Pomini ospiteranno un delicato momento di ascolto di musica romantica con i Maestri Marco Consoli al corno e Annalisa Tommasi al pianoforte.

L’evento musicale, promosso dal Corpo Musicale Città di Castellanza con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, segnerà la giornata di chiusura della mostra antologica “Come forme di luce” dedicata all’attività artistica di Giancarlo Pozzi.

Sarà l’occasione per iniziare in modo piacevole la “Festa dell’Epifania” che chiude il bel periodo natalizio.

Marco Consoli si è diplomato in corno presso il Conservatorio G. Verdi di Milano e ha conseguito il diploma di specializzazione presso il Conservatorio della Svizzera italiana. Nel 2010 ha vinto una borsa di studio frequentando un semestre presso la School of Music University of Leeds (UK). Svolge attività concertistica sia in formazioni da camera che in formazioni orchestrali tanto italiane quanto straniere. Dal 2015 è membro dell’orchestra Mannheimer Philharmoniker (DE). Nel dicembre 2015 ha partecipato alla tournée in Cina con la Neue Philharmonie Munich. Il 6 agosto 2018 ha tenuto un recital corno e organo nel Duomo di Como in occasione del Firmamento Musicale 2018. Il 13 dicembre 2018 è stato invitato ad eseguire come solista il III concerto di Mozart KV 447 con l’Orchestra Giovanile Bertolucci di Parma. Dal 2017 suona in duo con la pianista Annalisa Tommasi. Recentemente ha registrato le musiche del film italiano Agadah (2017), regia di Alberto Rondalli.

Annalisa Tommasi ha compiuto studi scientifici affiancandoli a quelli musicali sotto la guida del Maestro Cesare Castellani e di Guido Salvetti al Liceo Musicale G. F. Malipiero di Varese. Ha proseguito gli studi con Edda Ponti a Milano, conseguendo brillantemente il Diploma di pianoforte al Conservatorio G. Nicolini di Piacenza. Ha collaborato con diverse formazioni cameristiche – dal duo al trio – ottenendo ottimi consensi da parte del pubblico. Si è dedicata prevalentemente all’insegnamento della musica nelle scuole, fermamente convinta che dalla conoscenza e dalla pratica della musica possano scaturire profondi e positivi mutamenti personali e sociali.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.