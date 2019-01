Pro Patria, allo “Speroni” la Carrarese dall’attacco atomico

Non c’è riposo per la Pro Patria, che dopo aver giocato domenica scorsa contro l’Olbia e mercoledì a Siena, tornerà in campo domenica 27 gennaio (ore 14.30) contro la Carrarese.

Un avversario molto complicato per i tigrotti, che di fronte avranno la prima in classifica del Girone A (40 punti alla pari con il Piacenza, che ha però una gara in meno). Primo posto conquistato a suon di gol – ben 49 –, Francesco Tavano capocannoniere con 16 reti e Giuseppe Caccavallo – che sarà però assente per infortunio – secondo con 12. Oltre a loro, il reparto gialloblu può contare anche su Massimo Maccarone e il neo arrivato Emmanuel Latte Lath, già incrociato due volte dai tigrotti in stagione con la maglia della Pistoiese.

La squadra di mister Silvio Baldini arriva da tre vittorie in fila (2-0 contro l’Arzachena, 1-0 in casa della Juve U23 e 3-1 alla Lucchese) grazie a sei reti ma soprattutto solo un gol subito.

In casa Pro Patria invece l’obiettivo è quello di dimenticare i fretta la sconfitta di Siena e di provare a prendere un altro scalpo illustre in questa stagione.

«Sarà una domenica interessante – così mister Ivan Javorcic presenta una delle sfide più difficili del campionato -. In questi casi serve una partita perfetta da parte nostra e, contando il fattore imprevedibilità, saper sfruttare le occasioni che ci capiteranno. La loro è una squadra atipica per il campionato, molto verticale, cercheremo di contrastarli con i feedback dell’andata. Il nostro obbiettivo è quello di essere fastidiosi per questo tipo di avversari. Ho ancora un giorno per scegliere la formazione, ho dei dubbi ma scenderà in campo chi sta meglio, come al solito».

Per quanto riguarda il mercato, il tecnico tigrotto si sofferma sul nuovo arrivato, l’italo inglese Sean Parker: «Per lui è quasi tutto fatto, manca l’ok della Lega. È un giocatore forte fisicamente e abile in area, che va a completare la nostra batteria di attaccanti già di alto livello».

Capitolo Nicolò Cottarelli, la parola passa al DS Sandro Turotti: «Lo scenario è chiaro, Cottarelli tornerà qui da noi se le circostanze lo vorranno. Non abbiamo necessità in quel ruolo, e quindi l’Alessandria se vuole cederlo dovrà stare alle nostre condizioni. Siamo comunque sicuri che, nel caso si facesse, sarebbe un bel colpo in ottica futuro».

