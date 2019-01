“Rifiuti e incendi, saranno rafforzati i controlli”

«La preoccupazione evidenziata dal procuratore generale di Milano Roberto Alfonso è anche la nostra». L’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha commentato così le parole del procuratore sul tema degli incendi e gestione illecita nel settore dei rifiuti pronunciate nell’intervento d’inaugurazione dell’Anno giudiziario avvenuta sabato 26 gennaio a Milano.

«Per far fronte a questi fenomeni – ha aggiunto Cattaneo – abbiamo recentemente approvato una

risoluzione, votata all’unanimità dal Consiglio regionale, che dà avvio alla promozione di protocolli istitutivi dei nuclei ambiente su tutto il territorio regionale, avviato un’indagine conoscitiva e una commissione di inchiesta proprio perché nulla venga lasciato inattuato o sottovalutato. Il nostro ambito di competenza è la prevenzione e proprio pochi giorni fa abbiamo condiviso una strategia comune al Tavolo con il prefetto che metta in rete le attività degli enti locali, delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie».

Cattaneo ha anche ricordato come la Regione abbia finanziato l’avvio di azioni di monitoraggio e controllo attraverso immagini satellitari e droni e come Arpa Lombardia, coinvolta in questo nuovo progetto, stia continuando a collaborare in maniera stretta con le forze dell’ordine preposte al controllo. «Non vogliamo dare tregua – ha concluso Cattaneo – a chi vuole importare in Lombardia un modello basato su illegalità e l’attenzione della magistratura che ha il compito di repressione di questi fenomeni è di grande aiuto anche alla nostra funzione di prevenzione»