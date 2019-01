Sant\'Antonio: gran finale della sagra col falò

Il falò nel parco degli alpini ha chiuso l’annuale appuntamento con la sagra di Sant’Antonio. La giornata si è aperta alle 9 con l’apertura del borgo contadino e delle stalle. Di buon ora sono arrivati anche gli stand con dolci e tanti prodotti gastronomici. Primo appuntamento dalle 14,30 alle 19 con la benedizione delle auto con il vicario della Sacra Famiglia don Alberto Corti. Alle 15 è stato sempre lui a impartire la benedizione agli animali con una piccola chiosa: «Siamo qui oggi, e lo dico anche agli animalisti, perché noi vogliamo bene a questi nostri amici a quattro zampe e in generale a tutti gli animali». La cerimonia è durata pochi minuti e tutti i protagonisti sono rimasti tranquilli tra le braccia dei propri padroni.

In serata il falò con la pira di via Concordia “arricchita” dai pensieri e preghiere dei saronnesi. All’accensione hanno partecipato anche tutti i figuranti che, vestiti da contadini, hanno creato un cerchio di torce attorno al fuoco a cui hanno partecipato anche le autorità cittadine presenti. Tanti i saronnesi che hanno animato il borgo dalle 20 per uno spuntino e il concerto della banda. La festa si è conclusa alle 22.