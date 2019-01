Si gira il trailer di Cortisonici tra sangue e ironia

Si gira il nuovo trailer di Cortisonici: un horror movie anticipa il tema del Focus della XVI edizione. Sangue, mistero e, nello spirito del festival, ironia.

Negli anni Settanta Varese è il teatro di terribili delitti avvolti nel mistero. Unico indizio: frammenti di pellicole cinematografiche rinvenuti sui corpi insanguinati delle vittime. Per fortuna, sulle tracce dell’assassino si muove la coppia di detective più tosta della Lombardia: Maretta & Regazzoni, alias Omar Stellacci, al secolo Marco Castelli, ed Ettore Scarpa, astuti come Starsky & Hutch e fascinosi come Bo & Luke. O quasi.

A far da sfondo a questo splatter made in Varese sono il Twiggy, Filmsudio90 e le vie intorno a Biumo Inferiore, con il coinvolgimento nel cast di buona parte del team del festival, tra pantaloni a zampa, auto d’epoca e baffoni.

A girare il trailer è Nicola Piovesan, vincitore del premio del pubblico di Cortisonici 2011 con “Il Garibaldi senza barba”: continua così la tradizione di affidare la regia del trailer del festival a registi che hanno preso parte al concorso e con i quali si è instaurata una collaborazione. Tutti i dettagli sul festival: www.cortisonici.org