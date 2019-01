Smaltisce il frigo per strada: individuata e multata

Un frigorifero di troppo? smaltiamolo per strada.

Grazie alla collaborazione fra il Comando di Polizia Locale di Como e le Guardie Ecologiche Volontarie è stato possibile identificare i responsabili di un abbandono di rifiuti nel parcheggio pubblico di via Somigliana / Ortigara.

Grazie a una telecamera nascosta alla vista dei passanti, sabato scorso due persone sono state riprese mentre abbandonavano il vecchio frigorifero trasportato con la loro auto.

Gli accertamenti hanno permesso di risalire alla proprietaria del veicolo, una cittadina di cittadinanza tunisina residente a Ponte Chiasso.

Alla donna sarà notificata una sanzione, che non ammette il pagamento immediato in misura ridotta, e che può variare da un minimo di 300 euro a un massimo di 6.000 euro, in base all’apposita ordinanza ingiunzione che la Provincia emetterà entro 60 giorni dalla data dell’accertamento della violazione.