Stella Bolaffi, una testimonianza per il Giorno della Memoria

Giovedì 7 febbraio alle 18, alla Biblioteca Civica di Varese, in via Sacco 9, è in programma la presentazione del libro di Stella Bolaffi, “Il mio romanzo familiare. Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori”, in cui l’autrice offre una raffinata e ironica biografia della propria famiglia ebraica torinese: i Bolaffi.

A presenziare all’incontro, oltre all’autrice, ci saranno Davide Galimberti, sindaco di Varese, Robertino Ghiringhelli, docente dell’Università Cattolica di Milano, Renata Ballerio, collaboratrice di Radio Missione Francescana e Ester Maria De Tomasi, presidente del Comitato Provinciale ANPI di Varese.

Inoltre, Stella Bolaffi parteciperà ad un’iniziativa in occasione della Giornata della Memoria, che si terrà mercoledì 30 gennaio alle ore 16, presso l’Archivio di Stato di Varese, in via Col di Lana, in cui porterà una sua personale testimonianza.