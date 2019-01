Un volo lungo un anno: il calendario 2019 di Malpensa Spotters Group

Decolla il 2019, con le Alpi a fare da quinta. È lo scenario di Malpensa, protagonista di molte delle foto del calendario del Malpensa Spotter Group, uno dei più numerosi gruppi di appassionati fotografi di aviazione.

Msg ha lanciato a novembre il concorso-sfida per la scelta delle foto, con scontri diretti (da votare su Instagram). Sono state così selezionate le dodici foto più belle scattate a Malpensa che sono ora finite sul calendario 2019, prenotabile contattando direttamente Malpensa Spotter Group attraverso le pagine social Facebook e Instagram. Ci sono compagnie “tipiche” di Malpensa – come Neos o la nuova Air Italy, che ha debuttato nel 2018 -, vettori del cargo e voli speciali, ma anche scatti che restituiscono l’operatività dell’aeroporto, come quello firmato da Massimo Andreina.