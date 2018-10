Quelli che fotografano gli aerei (e il Monte Rosa)

Quanti siano, esattamente, non si sa. Sono i fotografi appassionati di aerei, quelli che si ritrovano ai margini delle piste di Malpensa per “fissare” su pellicola (diciamo ancora così, anche se ormai quasi tutti producono file RAW, non rullini) decolli, atterraggi, operazione di rullaggio.

Intorno allo scalo di Malpensa sono organizzati anche in un gruppo, informale (non è una associazione) ma ben organizzato, il Malpensa Spotters Group. E ora MSG si lancia anche in un concorso, chiamando a raccolta tutti i fotografi per un contest che produrrà poi il calendario 2019 dell’associazione.

«La nostra pagina Facebook conta tredicimila follower, mentre quella Instagram quasi 6mila. Noi del “team” siamo circa dieci, i simpatizzanti – ovvero gli spotter che si riconoscono in MSG e puntualmente si ritrovano a Malpensa – saranno una cinquantina» prova a sintetizzare Davide Calabresi, uno dei referenti del gruppo, nella vita web designer e fotografo.

Perché fare foto agli aerei?

«Perchè siamo amanti dell’aviazione e abbiamo la passione della fotografia: nello spotting coniughi queste due passioni. Fotografare aerei richiede pazienza e tecnica durante e dopo lo scatto. Noi di MSG in primis promuoviamo il lato fotografico… prima dell’aereo e dev’esserci la foto, dev’essere una foto perfetta!».

Malpensa è un aeroporto “interessante”, per uno spotter? Si colgono foto particolari, per tipo di aerei e per ambiente circostante?

«Direi proprio di si, soprattutto negli ultimi anni. Il boom di cargocity ha portato un sacco di aerei cargo interessanti (per esempio l’An225, nuove compagnie cargo, voli charter cargo come il Panalpina di settimana scorsa) e l’apertura verso le compagnie orientali ci ha permesso di fotografare compagnie rare e modelli nuovi (vedi il nuovissimo A350 Air China che inizierà oggi). Inoltre Malpensa offre uno dei migliori sfondi che si possa avere: il Monte Rosa. Fare spotting all’alba è qualcosa di sublime, aerei dorati e il Monte Rosa che domina lo sfondo… qui non è più spotting… è arte!».

E il calendario? Il contest si apre oggi, le foto possono essere inviate mediante messaggio alla pagina Facebook del gruppo (non più di due per autore, formato orizzontale, larghezza minima 2500 px, altezza minima 1667px, formato 4:3, risoluzione minima 300dpi, metodo colore CMYK, no watermark o firme di qualsiasi genere, no hdr), dal 15 al 28 ottobre. Le foto devono essere scattate a Malpensa nell’arco del 2018. «Il nostro team selezionerà indiscutibilmente le migliori 48 che accederanno agli scontri diretti. Le foto si scontreranno in match ad eliminazione diretta: potete votare la vostra preferita attraverso il sondaggio della Instagram Story di MSG. Ogni giorno alle 7 del mattino pubblicheremo le due foto che si scontreranno nelle 24h successive. Terminate le 24h pubblicheremo l’esito della sfida».

Il torneo è composto da due fasi ed avverrà nel mese di Novembre e Dicembre, le date precise saranno pubblicate in seguito. La prima fase è appunto composta da 24 scontri ad eliminazione diretta, i vincitori passeranno alla seconda ed ultima fase composta da 12 scontri diretti. Le 12 foto vincitrici di quest’ultima fase compariranno nei 12 mesi del calendario MSG. Il calendario sarà poi stampato in formato A4 al costo di 12€ a copia.