Il Varese vuole chiudere l’andata con un altro ruggito

L’ultima gara del girone di andata del campionato di Serie B di rugby può diventare una preziosa cornice al bel quadro dipinto dal Varese in questa prima metà del torneo. Arrivati da neopromossi e ripescati, i ragazzi di Pella e Galante hanno compiuto un cammino importante, insediandosi a centro classifica e tenendo lontana la zona pericolosa.

Ora però, Broggi e compagni sono chiamati a completare il bel percorso dell’andata con un’ulteriore vittoria: sulla carta la partita di domenica 20 gennaio è alla portata del XV di Giubiano che affronta in trasferta l’Amatori Novara a partire dalle 14,30.

«Chiudere bene l’andata è importante ma non sarà facile – avvisa Mario Galante alla vigilia della partita – perché Novara in casa è un avversario ostico ed è alla ricerca di una zona più tranquilla della classifica. Sarà necessario andare concentrati e non sbagliare. Questa e quella con Bergamo – prosegue il tecnico varesino – sono partite delicate perché arrivano prima del ciclo difficile che ci porterà ad affrontare nel giro di poche settimane tutte le grandi della classifica». Sottointeso: vincere è necessario per mettere fieno in cascina in vista di impegni davvero tosti, che però questa squadra ha dimostrato fino a qui di saper giocare a viso aperto.

Il Varese potrà schierare per la prima volta anche Emanuele Tamborini, esperto giocatore che potrebbe quindi esordire proprio contro la sua ex squadra e cioè il Novara. Atleta versatile, Tamborini può essere impiegato sia come mediano di mischia sia sulla linea dei trequarti, garantendo soluzioni tattiche alternative alla panchina biancorossa.