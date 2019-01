“Venite a rinfrancarvi da noi”, per l’incendio il Sacro Monte si “gemella” con la Valganna

Il Gruppo degli esercenti del Sacro Monte e del Campo dei Fiori si sente vicino a chi è in difficoltà in questi giorni in Valganna, durante l’incendio del monte Martica, «Avendo vissuto sulla nostra pelle il disagio dell’incendio lo scorso anno»: per questo motivo chi non è chiuso per le meritate ferie dopo il Natale si è messo a disposizione per ospitare come può e a seconda delle necessità le famiglie in difficoltà.

«Siamo pronti ad offrire ospitalità, un pranzo caldo o anche solo una cioccolata ai “nostri vicini”, soprattutto per dare serenità ai bambini che saranno super spaventati»: a firmare questa disponibilità sono stati tutti i locali del Sacro Monte più l’Osteria Irma del Campo dei Fiori, uniti per le famiglie in difficoltà a causa dell’incendio in Valganna.

«La situazione in Valganna è critica e a tratti terribile. Vedere la tua abitazione, il tuo lavoro messo a rischio dalle fiamme che si avvicinano è una cosa che non si può augurare a nessuno. Sono state chiuse le scuole e molte famiglie sono rinchiuse in casa ad aspettare – scrivono i commercianti, che hanno vivo il ricordo del 2018 – Non c’è molto che possiamo fare in questi momenti, ma per quanto può valere vogliamo che le famiglie in difficoltà sappiano che qui al Sacro Monte ci siamo».

Le attività aperte in questi giorni sono l’Albergo Sacro Monte (Sempre aperto) il Ristorante Milano (chiuso lunedì di riposo poi aperto tutta la settimana), l’Hotel Ristorante al Borducan (chiuso di riposo martedì poi aperto tutta la settimana) il Bar Pineta (sempre aperto), il Ristorante Montorfano (chiuso di riposo martedì poi aperto tutta la settimana), l’Osteria Irma al Campo dei Fiori (chiuso di riposo martedì poi aperto tutta la settimana).

Il ristorante del Ceppo in piazzale Pogliaghi riapre Giovedì, il Convivio sarà aperto martedì ma poi chiuso fino a sabato, mentre sono chiusi o chiusi per ferie per tutta la settimana l’Hotel Ristorante le Colonne e la Location Camponovo. Quest’ultima però dà disponibilità come luogo d’accoglienza se ce ne dovesse essere la necessità.