Zocchi chiude al confronto con Alternativa per Samarate

Dopo l’ultimo appello lanciato venerdì, si chiude il confronto tra Alternativa per Samarate (il gruppo della “sinistra di governo”) e l’alleanza di Cambiare si può a Samarate.

Tiziano Zocchi, candidato sindaco, ha risposto nella giornata di domenica a Domenico Aiello, di Alternativa per Samarate: «Grazie dell’invito, ma, in coerenza al mio motto “Se vuoi arrivare primo, corri da solo; se vuoi arrivare lontano, cammina insieme” la vostra proposta originaria era già stata discussa, sia all’interno della coalizione che da me con la coalizione stessa e, come da più persone a Voi già anticipato, non è percorribile».

Una «indisponibilità» che Zocchi considera «coerente con il percorso intrapreso con la Coalizione che mi sostiene e che, nonostante “Alternativa per Samarate” affermi il contrario, ha definito, con il mio coinvolgimento e totale convergenza, una prima struttura di programma e di liste che, per ampliare la partecipazione dei cittadini, sono state volutamente lasciate aperte, come più volte ribadito durante l’incontro del 22 gennaio scorso» (Cambiare si può ipotizza cinque liste, che coprano uno specchio che va dalla sinistra al centrodestra).

«Auguro a Domenico Aiello e al Gruppo di Alternativa per Samarate una serena campagna elettorale» conclude Zocchi.

Appare quindi probabile che le alternative possibili al centrodestra a trazione Lega saranno almeno due. In attesa di capire se anche il Movimento 5 Stelle esprimerà un suo candidato.