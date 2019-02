700 firme per diminuire le tariffe della sosta

Sono arrivate a 700 le firme a favore della mozione in consiglio comunale per diminuire le tariffe della sosta proposta dal consigliere di Forza Italia Piero Galparoli: e «L’obiettivo – precisa il consigliere – E’ raccogliere qualche migliaio di firme a supporto»

Leggi anche Varese - Una mozione per diminuire le tariffe della sosta

La mozione che verrà presentata nelle prossime sedute del consiglio comunale: «Il Consiglio Comunale il 28 marzo 2017 deliberava un’ipotesi tariffaria variabile delle aree di sosta, tra un minimo ed un massimo, lasciando alla giunta la determinazione puntuale delle tariffe – spiega nella sua mozione Galparoli – Queste scelte dovevano migliorare la qualità urbana della città in vari modi, come la riduzione della sosta irregolare, incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e la mobilità dolce e migliorare la qualità dell’aria e agevolare le attività commerciali attraverso una maggiore rotazione negli stalli di sosta in strada. Ma questi obiettivi non si sono realizzati ed anzi sono stati totalmente fallimentari e dannose per il commercio al dettaglio e per l’utenza varesina»

Le tariffe proposte dal consigliere di Forza Italia nella mozione sono, in area rossa, 1,50 euro all’ora, in area azzurra 1,40 euro all’ora, in area blu 1 euro all’ora, e in area verde 50 centesimi all’ora. Per tutti sarebbe prevista ancora la gratuità della sosta per gli stalli in strada durante la pausa pranzo (13:00-14:00) e nei giorni festivi. «Si tratta di tariffe orarie già deliberate dal consiglio comunale, poichè rientrano nel range già approvato nel 2017 – ha precisato Galparoli – Dovrebbero solo essere confermate dalla Giunta stessa»

Le firme sono state raccolte nei gazebo organizzati da Forza Italia, e tra i commercianti. I gazebo dei giorni scorsi sono stati allestiti dai giovani di Forza Italia, capitanati da Andrea Rizzi, responsabile varesino del gruppo giovani di Forza Italia «Per mostrare che quella esposta nella mozione è una effettiva esigenza della città».