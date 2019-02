I parassiti esterni che colpiscono più frequentemente i cani sono le pulci, le zecche ed i flebotomi o pappataci.

Che cos’è l’infestazione da pulci nel cane

Le pulci sono insetti che vivono sul corpo del cane annidandosi tra i suoi peli per succhiare il sangue. La pulce femmina produce fino a 50 uova al giorno dalle quali si sviluppano le larve ed infine i parassiti adulti.

Il loro ciclo vitale si completa durante la stagione calda, quando la loro presenza è molto elevata, soprattutto se il clima è caratterizzato da forte umidità.

I sintomi collegati all’infestazione da pulci sono irritazione cutanea, arrossamento di ampie zone dell’epidermide, intenso prurito, mordicchiamento e perdita di pelo, nervosismo ed irritabilità del cane.

Questi parassiti sono visibili ad occhio nudo e si presentano come puntini neri; in casi particolarmente gravi possono provocare la pericolosa dermatite da allergia alle pulci (DAP) che provoca un prurito insopportabile con diffuse escoriazioni della pelle e cospicua perdita di pelo.

Quali sono i principali antiparassitari per cani

Gli antiparassitari per cani sono prodotti contenenti dei principi attivi di sintesi oppure di origine naturale, che possono essere formulati con diverse modalità:

collari;

spot-on;

spray;

shampoo;

polvere.

Per la loro estrema maneggevolezza i prodotti maggiormente utilizzati sono i collari e gli spot-on: nel primo caso la durata d’azione del prodotto è di circa 6-8 mesi e quindi basta applicare il collare una sola volta in un anno per garantire una completa protezione all’animale, nel secondo caso invece la durata della copertura antiparassitaria è di circa 6 settimane, e per questo motivo è consigliabile ripetere l’applicazione dei prodotti in maniera ciclica.

Bauzaar.it è un e-commerce specializzato nell’alimentazione e cura degli animali domestici, e offre una vasta gamma di prodotti antiparassitari per cani selezionati tra le migliori marche, che vengono presentati in maniera completa ed esaustiva, spesso a prezzi molto convenienti.

“Beaphar Protezione Naturale Collare”

Si tratta di un collare antiparassitario intriso di sostanze attive come l’estratto di Neem, l’estratto di Margosa, l’olio di eucalipto, il limonene e l’olio di Pennyroyal.

Tutte queste sostanze sono di origine naturale e assicurano una protezione antiparassitaria molto efficace e priva di qualsiasi effetto collaterale, come eventuali irritazioni cutanee o fenomeni allergici. Per questo motivo, il collare è indicato soprattutto per soggetti particolarmente sensibili come i cuccioli.

Il prodotto assicura un’efficacia di 3 mesi, dopodiché è consigliabile sostituirlo. È disponibile in due versioni: di 65 centimetri per esemplari di taglia piccola o media, e di 80 centimetri per cani di grande taglia.

Il prodotto è in vendita ad un prezzo estremamente conveniente.

“Virbac Reading Collare”

Questo collare antiparassitario è consigliato per contrastare le infestazioni da zecche e pulci ed è a base di diazinone, un principio attivo di sintesi appartenente alla categoria degli organofosforici o carbammati.

Trattandosi di una sostanza sintetica prodotta in laboratorio, potrebbe causare fenomeni allergici a livello dell’apparato tegumentario, pertanto è sempre consigliabile interpellare il proprio veterinario di fiducia per farsi consigliare sul suo corretto impiego.

Il prodotto è molto efficace ed assicura una protezione per un periodo di almeno 4 mesi dal momento della sua applicazione. È disponibile in un’unica misura per cane, ed ha un prezzo di assoluta convenienza.

“Parassikil Collare Cane”

Parassikil è un innovativo collare antiparassitario per cani che agisce contro zecche e pulci, per un periodo di 7-10 mesi.

Il principio attivo di cui è intriso è il diazinone in quantità di 15 grammi per ogni 100 grammi di collare.

Si tratta di un prodotto resistente all’acqua ed all’umidità che quindi non deve essere rimosso neanche se il cane è sottoposto a procedimenti di toelettatura.

È disponibile in due lunghezze: 48 centimetri per animali di piccola taglia, e 65 centimetri per animali di taglia media e grande.

Questi collari rappresentano soltanto un settore dell’ampia gamma di prodotti antiparassitari disponibili presso Bauzaar.it, che offre agli utenti la possibilità di scegliere tra numerosi articoli delle migliori marche a prezzi molto convenienti. Poiché ogni animale ha differenti necessità legate al metabolismo ed al proprio stato di salute, risulta di importanza fondamentale la possibilità di visionare una vasta gamma di prodotti, analizzandone le caratteristiche specifiche, per poter effettuare una scelta mirata alle esigenze del proprio animale.

Bauzaar.it offre agli utenti tale possibilità di scelta.