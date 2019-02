Il Banco Bpm chiede strada a Spalato per proseguire nel sogno-Champions

La partita si preannuncia molto dura, ma allo stesso tempo l’occasione è di quelle ghiotte. Mercoledì 6 febbraio (ore 20,30) la Banco BPM sarà impegnata a Spalato nella vasca dello Jadran per la prima partita del girone di ritorno di Len Champions League e ha l’opportunità di tagliare fuori dai giochi, in via pressoché definitiva, la formazione croata in ottica Final Eight.

La squadra di Busto Arsizio ha fino a qui compiuto un cammino eccellente in coppa e si trova al secondo posto di un girone – il B – che promuove sole tre squadre alla fase conclusiva visto che comprende anche l’Hannover che sarà padrone di casa. Un regolamento discutibile, senza dubbio, ma del quale bisogna tenere conto per blindare una posizione davvero prestigiosa in graduatoria.

Lo Jadran fino a questo momento ha guadagnato tre soli punti contro i 16 della Sport Management ma ciò non deve far rilassare la compagine lombarda: all’andata, appena due settimane fa, i Mastini la spuntarono di strettissima misura (9-8) nell’acqua delle “Manara” di Busto grazie a una rete di Damonte a 1′ dalla fine. Un ottimo motivo per scendere in vasca concentrati al massimo ed evitare di concedere spazio ai dalmati che, sostenuti dal proprio pubblico, possono diventare molto pericolosi.

«Non abbiamo preso la gara d’andata sottogamba, né potremo permetterci di farlo al ritorno. Spalato è una buona squadra che gioca bene, ben organizzata e con ottimi giocatori – spiega alla vigilia l’allenatore bustocco, Marco Baldineti – Sarà una partita difficilissima: loro hanno perso tante partite per pochi gol e sono stati sfortunati, ma sono un’ottima squadra. Dovremo mettere in vasca ancora più grinta e più carica, non fare errori e sfruttare le nostre caratteristiche. La chiave per noi sarà la difesa, fondamentale in cui siamo una delle squadre migliori del torneo».

DIRETTAVN

Aggiornamenti sul risultato della partita di Spalato saranno forniti all’interno di #direttavn, il liveblog curato dalla redazione sportiva che si occuperà principalmente della partita di basket tra Openjobmetis e Groningen in programma alla stessa ora. Il match sarà inoltre trasmesso sul player di Eurosport.