Una borsa di studio della Cgil per gli studenti della Liuc

Mercoledì 6 febbraio alle ore 11 in Villa Jucker verranno consegnate nove borse di studio su fondi privati con ben 4 nuovi donatori : BSC & Partners e azienda foderami Dragoni di Gallarate, Alfredo Grassi spa di Lonate Pozzolo e una borsa Cgil alla memoria di Giuseppe Demma, sindacalista Cgil delegato alla Enoplastic di Bodio Lomnago, azienda che ha conquistato le cronache delle testate non solo locali per il milione e mezzo di euro lasciato ai dipendenti dal suo fondatore quando morì. La cerimonia sarà aperta dal saluto del rettore Federico Visconti e non mancheranno i rappresentanti dei donatori.