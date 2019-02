Nuovo appuntamento domenica 17 febbraio con la rassegna Bimbinsieme, il progetto multiterritoriale di cultura, arte, gioco e lettura messo a punto dai sindaci e dagli assessori alla cultura dei comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Rescaldina e Villa Cortese.

Questa volta lo spettacolo teatrale si intitola “I cavalieri dei doveritti e diritteri” e andrà in scena alle ore 17 nella sala Don Besana della Banca di credito coooperativo di Busto Garolfo (in via Manzoni 50).

A portarlo in scena il trasformista Enrico Croce per raccontare in maniera divertente e carnevalesca l’importanze di rispettare diritti e dovere per vivere insieme in un mondo migliore.

La partecipazione è libera e gratuita.