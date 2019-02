Certo che ce la farà, il “Senatur”. Non perché, come afferma il figlio Renzo (facendo probabilmente confusione anatomica rispetto a quanto sapevamo), ha la “testa dura”. Ma perché se ha tenuto duro fin qui a Salvini e persino al “Trota”, appunto, non sarà nemmeno una banale crisi epilettica a poterlo abbattere.