Genitori innamorati a San Valentino, con (o senza) figli

Quando la coppia è formata da mamma e papà, celebrare la festa degli innamorati con una romantica cena a lume di candela può diventare complicato. Dal territorio suggerimenti e soluzioni pratiche per genitori che non rinunciano a organizzare qualcosa di speciale per festeggiare la ricorrenza.

SENZA FIGLI

A volte mamma e papà hanno bisogno di ritagliarsi uno spazio esclusivo, senza nulla togliere all’amore per i figli. Per farlo però, soprattutto la sera del 14 febbraio bisogna trovare volenterosi alleati in grado di prendersi cura della prole in loro assenza: sono validi nonni e zii, oppure, anche se più oneroso ci sono le baby sitter in qualche caso dei nidi disponibili, come nel caso del Pigiama Party di San Valentino per bimbi da 0 a 10 anni proposto dal micro nido di Cocquio Trevisago > L’iniziativa

CON FIGLI

I bambini ci sono, sono frutto dell’amore dei genitori e ne sono parte: tanto vale celebrare San Valentino insieme a loro. È questa ad esempio la soluzione proposta di Mamme in cerchio che in collaborazione con Jonas Varese propongono un’Apericena per famiglie, dedicata alle coppie con figli dal titolo esplicito “Dove finisce la coppia dopo un figlio? Qui!”, sabato 16 febbraio alle ore 18.30 ad Azzate > Leggi qui



PER I FIGLI: IL SAN VALENTINO DEI BAMBINI

I bambini hanno un cuore grande, pieno d’amore, per tante cose. All’amore dei bambini sono dedicati ad esempio due eventi in biblioteca: il primo a Marchirolo, nel giorno di San Valentino, con la lettura ad alta voce “I miei piccoli giochi”, di cui ogni bimbo è innamorato.

Altrimenti sabato 16 febbraio alla Biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari di Varese c’è “Fusa d’amore”: letture animate e laboratorio per bambini dai 5 anni in su, declinando tutte le diverse forme di amore di cui sono capaci.