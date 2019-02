Giulio Facchetti è il nuovo presidente del corso di Scienze della comunicazione

Il professor Giulio Mauro Facchetti è il nuovo presidente dei corsi di laurea triennale in Scienze della Comunicazione e magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione dell’Università dell’Insubria.

Per il prossimo triennio, il linguista e docente dell’ateneo guiderà il corso che lo ha visto in precedenza responsabile della didattica.

Scienze della Comunicazione, nel 2017 ha più che raddoppiato il numero degli avvii di carriera al primo anno rispetto alla cifra del 2014: si è passati infatti da 173 a 416 nuovi studenti. Nel 2018 il numero degli immatricolati si avvicina addirittura alle 500 unità.

«La nostra offerta didattica si dimostra sempre più attrattiva per molti studenti, che trovano nei nostri corsi la risposta adeguata per una formazione di base umanistica, integrata da una vasta scelta di materie tecniche specifiche dell’ambito della comunicazione e da una solida e articolata preparazione nel campo delle lingue – dichiara il professor Facchetti – inoltre, secondo i dati di ALMALAUREA i nostri laureati trovano occupazione nel mondo del lavoro, anche grazie anche alla forma mentis che possono sviluppare nel corso degli studi. Insieme ai colleghi docenti vorrei potenziare con scelte mirate l’offerta formativa e mantenere quel rapporto di fiducia e interazione costruttiva che si è instaurato in questi anni tra studenti, personale amministrativo e docenti».