Graffiti con la terra e acquarelli vegetali

“Arte e botanica”, tre giorni di laboratori per bambini e ragazzi nel primo fine settimana di marzo al Belvedere di Comerio per l’anteprima primaverile di “Prospettive vegetali”, il progetto di promozione e racconto della cultura del mondo delle piante, ideato dal giovane Giacomo Castana.

Dal 1 al 3 marzo il belvedere ospiterà due mostre, una conferenza, giochi e laboratori per bambini e visite guidate alla serra tropicale, tutto a offerta libera per consentire al progetto di proseguire il suo viaggio nel mondo green.

Di seguito il programma nel dettaglio

Galleria fotografica Arte e botanica 4 di 10

VENERDÌ 1 MARZO

Ore 10 Inaugurazione di due mostre: quella di acquerelli di Claudia Russi ( composizioni paesaggistiche e botaniche) e “Gramodaya – La saggezza del villaggio”, esposizione itinerante creata dall’organizzazione indiana Nardep, impegnata nella ricerca sull’innovazione tecnologica e nell’educazione alla sostenibilità ambientale e nella promozione di stili di vita realmente sostenibili, per il benessere per tutti.

Ore 15 – 17 “Graffiti con la terra!” laboratorio artistico per massimo 20 bambini, con l’arte-terapista Camilla Di Giovanni

SABATO 2 MARZO

Ore 10 – 12 “Crea & dipingi con acquerelli vegetali”, laboratorio d’arte naturale per massimo 20 bambini con Giulia Galiera, educatrice amante degli ecosistemi umani e vegetali.

Ore 15 – 17 “Verdefoglia, le linee nel mondo vegetale” laboratorio artistico per massimo 20 bambini con l’illustratrice e designer Greidi Cama.

DOMENICA 3 MARZO

Ore 15:30 -16:30 – “La botanica sui social” conferenza di Giacomo Castana, in arte Jèk Cross Castana, giardiniere, garden designer e blogger impegnato nella realizzazione di un documentario autofinanziato intervistando i protagonisti della cultura botanica in tutta Italia.

Ore 16:30 – 17:30 – “Visita alla serra tropicale” a cura dell’associazione culturale Utopia Tropicale, volta alla sperimentazione ed acclimatamento di varietà esotiche ornamentali ed alimentari. Nasce dall’idea di far conoscere e promuovere un giardinaggio inconsueto per il territorio, ma tuttavia possibile”

Visti i posti limitati dei laboratori, sono gradite le prenotazioni, contattando via whatsapp il numero 329 7761012 “ma chi verrà a Comerio in questi 3 giorni non si annoierà comunque – assicurano i promotori – Abbiamo in serbo parecchie sorprese! E male che vada ci si godrà la meravigliosa vista della terrazza belvedere.”

L’obiettivo della manifestazione è finanziare i laboratori ed il viaggio per completare il documentario grazie alle offerte libere dei partecipanti e di chi vorrà prenotare una copia del docufilm “Viaggio tra uomini e piante”, ideato da “Prospettive vegetali”.