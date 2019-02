Inaugurata la nuova area cani di Samarate

Inaugurata sabato 23 febbraio la nuova area cani di Samarate, realizzata in via Borsi, in una zona non edificata a fianco delle scuole. A tagliare nastro la facente funzioni di sindaco Alessandra Cariglino e l’assessore ai lavori pubblici Enrico Puricelli (entrambi ipotetici candidati sindaco, rispettivamente per Forza Italia e Lega).

L’area cani era nel programma di mandato del sindaco Leonardo Tarantino. Nei giorni scorsi non erano mancate le polemiche, perché il terreno prescelto è lo stesso che dovrebbe essere occupato in futuro dalla nuova palestra (critiche sono venute da Alternativa per Samarate). All’inaugurazione anche tanti samaratesi con il loro amico a quattro zampe.