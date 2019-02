La Openjobmetis piange anche in Coppa: Groningen passa a Masnago

Anche la coppa, che fino a qui aveva regalato gioie e permesso di respirare nei momenti più complicati, volta le spalle alla Openjobmetis. Se il KO casalingo con Sassari di settimana scorsa poteva essere archiviato con un sorriso (dopo la vittoria sui sardi in campionato), quello interno contro Groningen ( 77-80 dopo un supplementare) apre nuove preoccupazioni in casa biancorossa.

Galleria fotografica Fiba Europe Cup: Openjobmetis - Donar 4 di 30

La squadra di Caja pare infatti aver svanito lo smalto, la grinta, ma anche le qualità tecniche che l’avevano accompagnata nei primi mesi dell’anno: contro gli olandesi Varese ha attaccato ancora in modo insufficiente (48 punti in mezz’ora, 68 nei tempi regolamentari) e con percentuali di nuovo troppo basse come segnala il 29% scarso nel tiro pesante. Cifre che sono una sentenza, specie sul campo di casa, dove invece il Donar trova le misure giuste (39% dall’arco) affidandosi soprattutto alle mani morbidissime di Jeter, tarchiato fin che si vuole ma dotato di furbizia e precisione, qualità decisive per il risultato del match.

Fatica extra, quella odierna, che si spera non paghi dazio domenica nella impegnativa trasferta di Trieste: la gara di Fiba Europe Cup poteva fare da trampolino di lancio, tecnico e morale, verso il viaggio all’estremo confine Est d’Italia e invece rischia di acuire una crisi – sì, ora è il caso di usare questo termine – dalla quale la Openjobmetis deve uscire al più presto. Insieme, possibilmente, al suo playmaker titolare, Ronald Moore, che da un mese a questa parte non azzecca una partita: contro gli olandesi il regista USA si ferma a un contributo misero – 2 punti e 4 assist – che non migliora certo un momento assai difficile che Caja non nega. «Dopo Pesaro ci è mancato – spiega il coach, pur misurando le parole per non infierire – Ron è sereno ma non riesce a svoltare, e a noi mancano le sue partite».

Tornando all’Europa, domani – giovedì – Varese conoscerà il proprio destino negli ottavi di finale dei playoff di Fiba Europe Cup. Urna “selvaggia”, senza teste di serie e con aperta ogni possibilità, compresa quella di ritrovare Sassari o Groningen che va verso il ripescaggio. Poi, a sorteggi avvenuti, bisognerà pensare a Trieste dove la coppia di ex Wright-Cavaliero aspetta Varese con le armi affilate.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – DONAR GRONINGEN 77-80 d. t. s.

(15-15, 35-31; 48-56, 68-68)

VARESE: Moore 2 (1-2, 0-2), Avramovic 17 (4-7, 1-4), Scrubb 10 (3-5, 0-2), Archie 5 (1-2, 1-6), Cain 5 (2-4); Iannuzzi 3 (0-2), Natali 6 (2-3 da 3), Salumu 17 (5-6, 2-5), Tambone 3 (0-1, 0-3), Ferrero 8 (1-5, 2-3). Ne: Gatto, Verri. All. Caja.

GRONINGEN: Gipson 16 (5-7, 2-7), Jeter 24 (0-2, 6-10), Dourisseau 8 (1-3, 2-5), Dendy 3 (0-2), Koenis 2 (1-3); Sitton 5 (0-2, 0-4), Cunningham 9 (3-7 da 3), Hammink 10 (3-4 da 3), Pasalic (0-3, 0-1), Slagter 3 (0-1, 1-2). Ne: Mast, Hoeve. All. Braal.

ARBITRI: Sljivic (Aut), Karabilecen (Tur), Mavisu (Tur).

NOTE. Da 2: V 17-34, G 10-27. Da 3: V 8-28, G 14-36. Tl: V 19-25, G 18-22. Rimbalzi: V 40 (11 off., Cain 13), G 40 (11 off., Jeter 8). Assist: V 11 (Moore 4), G 15 (Hammink, Jeter, Slagter 3). Perse: V 17 (Cain 5), G 16 (Cunningham 4). Recuperate: V 9 (Cain 4), G 8 (Sitton, Jeter 2). Usc. 5 falli: Hammink, Salumu. F. antisportivo: Pasalic. F. tecnico: Avramovic. Spettatori: 1.198.