L’Openjobmetis ospita Groningen per concludere in bellezza il girone

La coppa toglie, ma la coppa dà. Se è vero che partecipare a una competizione europea, per una squadra come la Openjobmetis, richiede uno sforzo importante che – alla lunga – si sta facendo sentire nelle gambe e nel fiato, è altrettanto vero che le partite internazionali consentono ai giocatori di Caja di affrontare impegni comunque di livello (seppure più basso rispetto alla Serie A) e di ricaricare il morale dopo qualche passaggio a vuoto sul suolo italiano.

Proprio in quest’ultima ottica va vista l’ultima gara della seconda fase del torneo, quella che mercoledì sera (6 febbraio, ore 20,30) vede opposti i biancorossi agli olandesi del Donar Groningen. Un match che per Varese non conta praticamente nulla all’atto pratico (a meno che Sassari perda in casa con Larnaca e spalanchi alla OJM la strada per il primo posto nel girone) ma che potrebbe fare da toccasana vista la recente serie negativa (una sola vittoria nelle ultime cinque prove in Serie A).

Per bissare il successo dell’andata però, sarà necessario mantenere alta la concentrazione: gli olandesi, che lo scorso anno furono semifinalisti in Fiba Europe, puntano al terzo posto nel raggruppamento che potrebbe dare loro il passaggio ai playoff. Il regolamento infatti garantisce la Top 16 alle prime due di ogni girone, ma molte squadre di Champions League rinunceranno al ripescaggio nella coppa minore, quindi la Fiba coinvolgerà alcune (o quasi tutte) delle migliori terze.

Il match con Groningen può essere anche una sorta di prova generale in vista di un’altra trasferta insidiosa, quella di Trieste (domenica, ore 17,30) e ancor di più per la Coppa Italia che Varese inaugurerà giovedì 14 a Firenze contro Cremona. Caja avrà a disposizione la rosa al completo con tanto di un… fiocco azzurro in più: Nicola Natali è infatti appena diventato papà di Giovanni, arrivato nelle prime ore della giornata di martedì (QUI i nostri auguri).

IL BELLO DEL BASKET

Uno dei lati più belli del basket, e dello sport in generale, è quello di condividere una passione comune. Nel corso del match di andata il nutrito drappello di tifosi varesini presenti al palazzetto venne accolto in maniera fantastica dalla società olandese e dai supporters locali che – tra l’altro – offrirono pizza per tutti nell’intervallo della partita. Mercoledì sera il trust “Il basket siamo noi” intende ricambiare l’ospitalità e, tra l’altro, accoglierà con tutti gli onori il console olandese a Milano, Johan O. Verboom, e la sua famiglia.

DIRETTAVN

La partita dell’Enerxenia Arena sarà raccontata azione dopo azione dal nostro liveblog dedicato allo sport, già aperto dal pomeriggio del martedì con notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico pre-partita. All’interno anche aggiornamenti sugli impegni europei di Uyba Volley e Pallanuoto Sport Management. Per interagire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #eurovarese su Twitter e Instagram. Per collegarsi al live CLICCATE QUI.