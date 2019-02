Tempo di riscatto per la Uyba: a Busto arriva il Mulhouse

Dopo la parziale delusione per la sconfitta in semifinale nelle Final Four di Coppa Italia, la Yamamay E-Work torna a concentrarsi sulla CEV Cup.

Le ragazze di coach Mencarelli scenderanno in campo mercoledì 6 febbraio tra le mura amiche del Palayamamay contro le francesi del ASPTT Mulhouse VB della ex Ciara Michel e dell’italiana Anastasia Guerra (ingaggiata dopo la parentesi cinese a Shangai). La partita non si può sbagliare: è infatti quella di andata dei quarti di finale della seconda competizione europea (inizio 20:30, apertura casse e cancelli ore 19). foto: G. Alemani/Volleybusto

Nella circostanza coach Mencarelli non potrà schierare Martina Samadan, che non è utilizzabile (e non lo sarà neppure più avanti…) nelle competizioni europee in quanto ai inizio stagione ha già disputato alcune gare di Champions con la maglia di Conegliano. La croata potrà, per lo meno, dare riposo alla schiena acciaccata mentre le compagne si schiereranno con al centro la coppia Bonifacio – Botezat (con Berti disponibile in panchina).

Entrambe le formazioni cercheranno di portare a casa un risultato positivo per ritagliarsi un posto nelle semifinali del prestigioso torneo. Vincere la partita di andata consente di affrontare il retour match di giovedì 14 febbraio (ore 19,30) con il cuore più leggero e con un indubbio vantaggio.

Ciara Michel in biancorosso

L’appuntamento sarà molto particolare per l’attaccante biancorossa Britt Herbots che per la prima volta si troverà opposta alle sue ex compagne di squadra. Nella scorsa stagione infatti la schiacciatrice belga giocava proprio a Mulhouse dove ha disputato una stagione che l’ha fatta emergere come grande pallavolista. E proprio a Herbots sono affidate le parole del classico pre-partita: «La gara contro Mulhouse sarà molto speciale per me e la voglio davvero vincere. Quella francese è una squadra forte e sarà un match difficile, ma siamo pronte a combattere. Sono davvero entusiasta e non vedo l’ora di entrare in campo».

Le francesi, allenate da coach Magais, si presenteranno in campo con la regia di Santos Perez in diagonale con Snyder, al centro Ciara Michel e Trach, in banda Guerra e Frantti, libero Soldner (unica francese del sestetto).

DIRETTAVN

Aggiornamenti in tempo reale sui parziali della partita saranno garantiti da VareseNews all’interno di #direttavn, il liveblog sportivo dedicato principalmente alla partita di basket tra Openjbometis e Groningen. Per accedere al live CLICCATE QUI.