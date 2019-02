Marciapiedi innevati: 50 addetti impegnati nella pulizia

La pulizia dei percorsi pedonali il lavoro più lungo: chiediamo a tutti pazienza e collaborazione

È l’incubo di tanti varesini in queste ore: se arriverà il ghiaccio, marciapiedi diventeranno inaccessibile. Anche alla nostra redazione sono tanti i messaggi giunti per denunciare le condizioni poco “accessibili” dei camminamenti pedonali a bordo strada, più o meno dotati di marciapiedi.

Da questa mattina, però, sono all’opera nella città di Varese 50 addetti alla pulitura e salatura di strada, stradine e camminamenti.

In tutto, sono 36 ore di lavoro per le squadre del Comune impegnate a diminuire i disagi causati dalla nevicata di ieri.

Le precipitazioni sono terminate dopo le 22 di venerdì sera e da questa mattina presto quasi 50 uomini dislocati nelle varie zone di Varese dal Sacro Monte ai quartieri stanno effettuando il lavoro più duro e faticoso: la pulizia e salatura dei principali marciapiedi della città. Dotati di pale, sale e diversi mezzi meccanici si sta eseguendo l’operazione più lunga in termini di tempo dopo una nevicata e le squadre stanno facendo il possibile per limitare i disagi.

L’amministrazione invita, quindi, avere un po’ di pazienza per i marciapiedi. Inoltre, si ricorda che, come stabilito nel regolamento comunale, i proprietari che si affacciano sui marciapiedi hanno l’obbligo di spalare la neve davanti alla loro proprietà.

Per quanto riguarda le strade, invece, ieri sera dalle ore 20 sono state salate nuovamente le strade della città e già dalle 5 di questa mattina oltre 30 tra camion e trattori dotati di lame e sabbiatori stanno ultimando la pulizia delle strade principali e laterali.

Una squadra sta operando anche al Sacro Monte sulle strade interne del borgo mentre alcuni mezzi sono dislocati tra il Campo dei Fiori e il Sacro Monte per ogni evenienza. Intanto, si stanno programmando le prossime operazioni di salature delle strade che verranno definite nelle prossime ore.

Da questa mattina inoltre è stata disposta la riapertura del Palaghiaccio e della piscina e il ripristino delle attività sportive.

«Qualcuno dirà che si doveva fare di più – spiega il sindaco Davide Galimberti – ma a differenze di tante altre realtà anche vicino a noi mi sembra che tutto sia andato più che bene: non abbiamo chiuso scuole ed asili così da non generare disagi alle famiglie, tutti i servizi parascolastici sono rimasti attivi senza interruzioni, la viabilità non ha avuto particolari problemi e le vie principali questa mattina sono pulite come se non avesse nevicato. Adesso chiediamo la partecipazione e la pazienza dei cittadini. Ieri ha nevicato per tutto il giorno e non si può pensare che la neve si sciolga immediatamente e le forze in campo non sono in grado di fare tutto subito. Abituiamoci, come decenni fa, a convivere positivamente con la neve».

Anche da Casciago il sindaco Zanotti invita la cittadinanza a collaborare:« L’amministrazione ha ripulito davanti al palazzo comunale. Facciamo che ci si aiuta e ognuno pulisce il suopezzetto di marciapiede!??»