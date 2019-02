Nasce Milanairports.com, il portale di Linate e Malpensa

È online il nuovo portale di Sea, la società che gestisce gli scali di Milano Linate e Milano Malpensa: www.milanairports.com

“Milan Airports” inaugura uno spazio che racchiude, oltre ai siti dei due scali, le sezioni dedicate al cargo, ai voli privati e il sito corporate.

Il nuovo portale milanairports.com nasce – con grafica completamente rinnovata – da una strategia di semplificazione e ottimizzazione della presenza digitale degli aeroporti milanesi, con particolare attenzione alla fruizione in mobilità e su diversi device.

In aggiunta a tutte le informazioni di servizio indispensabili all’arrivo e alla permanenza in aeroporto, il nuovo portale offre un’importante sezione di approfondimenti che lo rende simile a un vero e proprio portale dedicato al leisure e ai viaggi.

I passeggeri in arrivo a Milano troveranno, infatti, una sezione dedicata alle attrazioni di “Milano e dintorni” e una vasta selezione di contributi editoriali sulle destinazioni raggiungibili dagli aeroporti milanesi: dallo sci in Valtellina, al fascino di Mantova, allo shopping a Milano.

Il portale potrà anche soddisfare la curiosità e l’interesse dei passeggeri in partenza, proprio come un magazine dedicato al turismo. Numerosi gli articoli dedicati alle destinazioni raggiungibili da Milano: curiosità, news e informazioni utili per facilitare e rendere più interessante la permanenza nelle città meta del proprio volo.

Direttamente dal portale i passeggeri potranno, inoltre, accedere al chatBOT ufficiale degli Aeroporti, una chat sempre aperta per rispondere alle domande più variegate, dallo stato del proprio volo ai diversi servizi aeroportuali.

Altro strumento per rimanere aggiornati sui servizi degli Aeroporti di Milano è la App ufficiale Milan Airports, disponibile per tutti i dispositivi Apple e Android, compresi gli smartwatch di entrambi i sistemi operativi ed in tre lingue: italiano, inglese e cinese.