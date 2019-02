Piccoli comuni, arriva il wi-fi gratis delle poste

Inviare una mail, controllare le ultime notizie oppure aggiornare il proprio stato sui social network. Da oggi è possibile farlo direttamente dal proprio smartphone, tablet o portatile anche presso gli uffici postali di Arsago Seprio, Golasecca, Oggiona con Santo Stefano e Vizzola Ticino, grazie al servizio wi-fi gratuito attivato da Poste Italiane.

Con l’installazione del wi-fi gratuito in questi quattro uffici, sale a 67 il numero degli uffici postali dotati di wireless in provincia di Varese. Connettersi alla rete internet degli uffici postali è facile, veloce e gratuito. Basta infatti registrarsi e comunicare il proprio numero di telefono mobile, al quale verrà inviato un messaggio con le credenziali per l’accesso al wi-fi.

Il piano di implementazione del servizio Wi-Fi gratuito, conferma la capillarità della presenza di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che l’Azienda riserva alle realtà locali, in particolare quelle meno densamente abitate, come già evidenziato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante durante l’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma.