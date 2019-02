Scontro tra camion e due auto sulla Saronnese, due feriti

Un incidente che ha coinvolto più di due veicoli, tra i quali un tir, si è verificato nel pomeriggio di oggi a Rescaldina, lungo la via Saronnese. Sei le persone rimaste coinvolte nello scontro delle quali almeno due hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale in codice verde (una donna di 30 anni e un uomo di 33).

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, due ambulanze, la Polizia Stradale e la Polizia Locale.