SlowLake, idee per un turismo sostenibile nell’area dei laghi

L’Area tra il Lago Maggiore e il Lago di Varese ha recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento per la bellezza del suo territorio e la capacità delle comunità locali di mantenere un rapporto di sostenibilità con l’ambiente circostante.

Agenda21Laghi organizza per martedì 19 febbraio (a Ranco all’hotel Conca Azzurra) un incontro per mostrare come questo riconoscimento possa essere l’inizio di un percorso virtuoso per la filiera turistica e culturale del territorio. Un percorso tramite il quale coprogettare servizi, programmi, iniziative e proposte che sappiano creare valore aggiunto e valorizzare le opportunità di crescita del turismo sostenibile tra i laghi.

Saranno presentati alcuni strumenti creati in questi mesi dai Comuni di Agenda21Laghi, a disposizione del territorio e dei suoi attori, ma soprattutto si cercherà di iniziare a discutere, con un’ampia tavola rotonda e gli interventi dei presenti, come costruire assieme i primi tasselli per rendere questi luoghi una destinazione riconoscibile prendendo coscienza del suo valore.

Il programma

9.30 Avvio dei lavori: Saluti istituzionali ed obiettivi della mattina

9.45 L’Area MAB UNESCO Ticino Val Grande Verbano: un riconoscimento per il territorio dei laghi, una grande opportunità per la filiera turistica sostenibile – Francesca Trotti, Ufficio MAB del Parco del Ticino Lombardo

10.15 Nuovi Percorsi Culturali sui Laghi: 60 beni architettonici catalogati per la narrazione del territorio – Anna Paola Fedeli, Responsabile scientifica del progetto

10.35 Il catasto dei sentieri: i percorsi dell’area dei Laghi nella rete sentieristica di Regione Lombardia – Lorenzo Bassi, Responsabile tecnico del progetto

10.55 Il sentiero del Verbano: video promozionale prodotto per il territorio e le sue filiere – Francesco Mugnani, Presidente dell’associazione Esplora il Lago Maggiore

11.10 I Musei Diffusi di Angera e Ranco: esempio di promozione territoriale tra cultura, ambiente e comunità – Cristina Miedico, Curatrice del Museo Archeologico di Angera

11.25 Gli strumenti di Explora e Regione Lombardia: come farsi aiutare a promuovere il territorio e la propria attività – Rappresentate di Explora

11.45 Un Piano Integrato della Cultura per l’Area dei Laghi varesini: coprogettare un’identità condivisa per lo sviluppo turistico e culturale dell’Area dei Laghi – Luca Colombo, Coordinatore di Agenda21Laghi

12.00 Tavolo di confronto a cui interverranno: Monica Brovelli – Sindaco di Ranco, Marina Rovelli – Sindaco Comabbio, Enrico Argentiero – Responsabile servizio marketing territoriale e turismo di Camera di Commercio di Varese, Gioia Gibelli – Consigliere del Parco del Ticino Lombardo, Explora, Philip Costeloe – Responsabile EMAS del JRC di Ispra, Alessandra Doridoni – Imprenditrice nel settore del cicloturismo

12.45 Conclusioni

L’incontro è gratuito e aperto a tutti, con particolare riferimento alla filiera turistica e culturale in senso ampio.